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بالفيديو.. "الترفيه" ترعى أول فيلم مصري يُصور في المملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الترفيه" ترعى أول فيلم مصري يُصور في المملكة

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن رعايتها لأول فيلم مصري " مش أنا " يتم تصوير أجزاء منه في مدينة الرياض، حيث يجسد بطولته الفنان المصري تامر حسني، والفنان فايز المالكي.

وأعرب الفنان فايز المالكي، في تصريحات لبرنامج "ET" بالعربي، عن سعادته بمشاركة فنانين سعوديين في الفيلم، حيث قدم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا أن تصوير جزء من الفيلم في الرياض خطوة جبارة وجميلة.

في حين قدم الفنان تامر حسني الشكر لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وجميع منسوبي الهيئة وشعب المملكة على حسن الاستضافة.

ويشارك في الفيلم الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، حلا شيحة، حيث أنه من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذي يجسد شخصيته تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، فيما يقوم الفنان فايز المالكي بدور صديق الفنان في المملكة، ويساعده في حل مشاكله.

 

فايز المالكي‎
تامر حسني
هيئة الترفيه
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
مش أنا

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