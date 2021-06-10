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طرق فعالة تساعدك في إخراج شخص من تفكيرك

منذ 29 دقيقة
1435
طرق فعالة تساعدك في إخراج شخص من تفكيرك

أميرة خالد (صدى):
يعاني بعض الأشخاص من عدم إيجاد طريقة فعالة تساعدهم على إخراج شخص ما من تفكيرهم ، ويصبح الأمر مشكلة حين لا تفيد مهارات التأقلم ويشعرون بعدم القدرة على التحكم في أفكارهم.

وسلط تقرير الضوء على أبرز الطرق التي تساعد في التوقف عن التفكير في شخص ما وهي ؛

امنحي نفسك مهلة

فلا داعي للضغط على نفسك بالمشاعر والأفكار، والأفضل أن تذكّري نفسك طوال الوقت بأن الحب قد لا يكون كافيا في بعض الأحيان لضمان نجاح علاقاتك مع الآخرين.

لا تكبتي مشاعرك

امنحي نفسك الوقت اللازم كي تشعري بالغضب، الحزن، الجنون أو أي مشاعر أخرى، لأن الاعتراف بالمشاعر بطريقة صحية جزء من عملية التعافي وخطوة تضمن لك تحسن حالتك على المدى الزمني البعيد.

اطلقي العنان لمشاعرك

يمكنك التعبير عن شعورك بالغضب أو الامتعاض تجاه ذلك الشخص؛ إذ إنّ كتم شعورك بالغضب أمر غير جيد بالنسبة لصحتك العقلية؛ لأنه يزيد الضغوط عليك.

تدوين مشاعرك وأفكارك

قد تساعدك تلك الطريقة على فهم نفسك بشكل أكثر وضوحا، وقد تمكنك من السيطرة على عواطفك .

ضعي في اعتبارك ما تعلمتِه

يجب التركيز على الأسباب التي جعلت علاقتك بذلك الشخص تحظى بتلك الخصوصية أو الأهمية، ومن ثم فهم الكواليس، حتى لا تكوني ضحية للشيء نفسه مجددا.

خصصي وقتا للتفكير بهذا الشخص

رغم أن البعض قد يستغرب تلك النصيحة، لكونها غير متوقعة، لكن تخصيص بعض الوقت للتفكير بشأن ذلك الشخص هو طريقة جيدة للتنفيس عن النفس وإعادة تهيئتها.

ضعي حدودا

وهي الحدود التي يجب أن تضعيها مع نفسك ومع الشخص الآخر؛ إذ يجب أن تعرفي ما هو الأفضل لك، ما الذي تحتاجينه وما الذي لا تحتاجينه من هذا الشخص الآخر.

تجنبي التواصل مع هذا الشخص

يمكن لذلك أن يساعدك على وقف التفكير فيه ومنحك الفرصة لنسيانه وبدء صفحة جديدة.

اهتمي بنفسك واشغليها بأمور أخرى

سيساعدك ذلك على تقليل شعورك بالتوتر، وسيمكنك من تجديد قدراتك الذهنية، ولهذا ينصح بأن تركزي على أهدافك الشخصية وعلى واقعك الحالي والمستقبلي.

ركزي على بناء علاقات جديدة

يمكن لذلك أن يساعدك على نسيان الماضي بكل ما فيه من ذكريات وعلاقات سابقة.

الغضب
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التفكير
التأقلم
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