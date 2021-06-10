نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 34 دقيقة
1559
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية ، الرياض ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ز

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

حالة الطقس
الطقس
سحب رعدية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
صافر وين راحت اللي ازعجونا بها أكثر من سنه
مطر الاسود
لو طلب منهم محاربة العدو مافعلو ولكن كما قال احدهم علينا اسود الغاب ماينلحق لهم باع ---وبوجه العدو خرنقات تسمع لطقاعهم من بعيد طنه
ابو علي
هذا وزير ولا طفل
مطر الاسود
الحمدلله على سلامتكم وجنبكم الله كل سوء والشكر لكم على جهودكم الطيبة انا من رواد هذا المول واشهد انكم من خيرة الناس وتعاملكم مع...
ابو يزن
هذه عوايدهم الخوارج يقتلون المسلمين بالغدر وخاصه في المساجد يتقربون بها لله سبحانه في عقيدتهم الخارج عن الدين وبفهمهم الضال ولذلك سماهم محمد صلى...

أخر الأخبار

السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تسهل الدفع على المشترك وتنظم استهلاكه من الكهرباء
السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تسهل الدفع على المشترك وتنظم استهلاكه من الكهرباء
منذ 9 دقائق 1282
المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام القضاء الفرنسي اليوم
المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام القضاء الفرنسي اليوم
منذ 14 دقيقة 1376
تشغيل محطة قطار السليمانية بعد استكمال ترميمها
تشغيل محطة قطار السليمانية بعد استكمال ترميمها
منذ 19 دقيقة 1498
طرق فعالة تساعدك في إخراج شخص من تفكيرك
طرق فعالة تساعدك في إخراج شخص من تفكيرك
منذ 29 دقيقة 1432
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 34 دقيقة 1559
مدير الموارد البشرية بتبوك يُكرم حارس أمن ساعد مراجعاً من ذوي الهمم
مدير الموارد البشرية بتبوك يُكرم حارس أمن ساعد مراجعاً من ذوي الهمم
منذ 54 دقيقة 1818
ميتسوبيشي تطلق نسخا معدلة من " أوتلاندر" الشهيرة بتقنيات خاصة
ميتسوبيشي تطلق نسخا معدلة من " أوتلاندر" الشهيرة بتقنيات خاصة
منذ ساعة 1595
أشرف ذكي يتدخل لإنهاء أزمة الفنانة نورهان
أشرف ذكي يتدخل لإنهاء أزمة الفنانة نورهان
منذ ساعة 1035
"الغذاء والدواء": رفض دخول حاوية أسماك مجمدة بسبب ذوبان الثلج
"الغذاء والدواء": رفض دخول حاوية أسماك مجمدة بسبب ذوبان الثلج
منذ ساعة 2030
الكشف عن مواصفات وأسعار السيارة جيلي جي إس سبورت
الكشف عن مواصفات وأسعار السيارة جيلي جي إس سبورت
منذ ساعة 1504