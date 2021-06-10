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مدير عام الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز الإشرافية بالمدينة 

منذ 6 ساعات
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مدير عام الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز الإشرافية بالمدينة 

سعيد العجل (صدى):
اجتمع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات برؤساء المراكز الإشرافية بمدينة الرياض بمقر الفرع.

وفي بداية الاجتماع أشاد فضيلته بما تقوم به الرئاسة العامة في ظل توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند من جهود لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية والأمن الفكري في شتى المجالات ومن خلال الحملات والمبادرات التوعوية والوقائية.

وشدد "الشبانات" خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالمنهج الشرعي السلفي القائم على الوسطية والاعتدال مضيفاً أنّ من واجبات عضو الهيئة تحصين المجتمع وتعزيز وعيه في بيان خطر الخوارج والجماعات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والسرورية والجماعات ذات التنظيم والبيعة محذراً في الوقت ذاته من دعاة الثورات والفتن.

كما بين أن الفرع مستمر في القيام بهذه الشعيرة العظيمة وفق الأنظمة والتعليمات مشدداً على تعزيز الدوريات الميدانية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الإجراءات الاحترازية.

عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع والموضوعات المتعلقة بالعمل الميداني والتوعوي والوقائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

وتأتي هذه اللقاءات والبرامج بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف
منطقة الرياض
الاعتدال
الشبانات

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