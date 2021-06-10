ميتسوبيشي تطلق نسخا معدلة من " أوتلاندر" الشهيرة بتقنيات خاصة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تستعد ميتسوبيشي لطرح نسخا مجهزة بتقنيات خاصة، معدلة عن سيارات أوتلاندر التي كشفت عنها مطلع العام الجاري.
وستأتي السيارات الجديدة بتصميم خارجي شبيه بتصاميم أوتلاندر الجديدة، لكنها ستأتي ببعض التعديلات الطفيفة التي ستشمل شكل المصابيح وربما شعار ميتسوبيشي المثبت على الواجهة الأمامية
وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و 58 سنتيمترا، بالإضافة إلى أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وستزود المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد.
كما ستحصل على أنظمة أمان مختلفة منها نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، وأنظمة للتحكم بتوجيه الإضاءة، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.