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أشرف ذكي يتدخل لإنهاء أزمة الفنانة نورهان

منذ ساعة
1033
أشرف ذكي يتدخل لإنهاء أزمة الفنانة نورهان

القاهرة (صدى):
حاول أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر حل أزمة الممثلة نورهان مه منتج مسلسلها الجديد اللغز.

وقال أشرف زكي : بالرغم من مرور عدة أيام من تدخل النقابة إلا أن المشكلة لم تحل بعد، مشيرًا إلى أنه لا جديد حتى الآن بشأن الأزمة وأنه لم يحدث تطور في التفاصيل.

وجاء ذلك رغم تأكيده سابقا على أنه سيعقد جلسة مع المنتج محروس المصري منتج المسلسل"اللغز".

وذكرت مصادر أن المنتج ليس لديه مشكلة في إعطائها باقي مستحقاتها، ولكن عليها أولا توقيع إقرار تؤكد فيه استكمال باقي مشاهدها كاملة، حتى لا يتعرض لخسائر مالية، وهو الأمر الذي سبق وطالب به في بيان رسمي، وأنه لن يتنازل عنه.

وكانت الممثلة نورهان قد وجهت لمنتج المسلسل عدة اتهامات منها تهديده لها، ورفضه إعطاءها باقي مستحقاتها المالية عن أجرها في المسلسل، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية في مصر للتدخل لحل الأزمة.

مصر
اللغز
أشرف زكي
الممثلة نورهان
المنتج محروس المصري

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