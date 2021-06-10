الكشف عن مواصفات وأسعار السيارة جيلي جي إس سبورت

متابعة_أميرة خالد (صدى):
طرحت شركة جيلي أحد أشهر طرزاتها الأيقونية ، وهى جيلى جى اس سبورت موديل 2021 التى تنتمى إلى سيارات الهاتشباك في أسواق المملكة.
و تحتوي سيارة جيلى جى اس سبورت موديل 2021 على محرك قوته 1800 سي سي 4 سلندر، يخرج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 170 نيوتن.م، عند 4500 دورة في الدقيقة ، و ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 الى 100 فى خلال 10.4 ثانيه، وتبلغ سرعتها القصوى 184 كم/ساعة.
وتتميز سيارة جيلى جى اس سبورت بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة من بينها، وسائد هوائية امامية و خلفية، بها نظام توزيع الفرامل EBD، و نظام مانع الانغلاق ABS.
وتضم السيارة حساسات ركن خلفية، و مزودة بمرايا كهربائية باللون الأسود والتي تحمل إشارات جانبية بتقنية LED، وحصلت على تقنيات عديدة مميزة منها، شاشة النظام المعلوماتي قياس 8 بوصات، وشاشة لوحة عدادات رقمية قياس 4.5 بوصة لعرض معلومات السيارة، مع نظام صوتي فاخر.
كما تتميز بعجلة قيادة كهربائية متعددة الإستخدامات،و إطارات رياضية مقاس 18 بوصة، وتحتوى على مصابيح LED خلفية عريضة مع جناح خلفي صغير أعلى الزجاج به إشارة ضوئية ، ويبلغ سعر السيارة التى تتوفر بفئة واحدة ، وهى ELEGANCE FULL OPTION بسعر 54 ألف ريال .