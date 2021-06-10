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"الغذاء والدواء": رفض دخول حاوية أسماك مجمدة بسبب ذوبان الثلج

منذ 40 دقيقة
1805
"الغذاء والدواء": رفض دخول حاوية أسماك مجمدة بسبب ذوبان الثلج

الرياض (صدى):
رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء فسح 8500 كيلو جرام من الأسماك المجمدة بـإرسالية وردت من خارج المملكة إلى ميناء جدة الإسلامي لعدم صلاحيتها للاستهلاك، ومخالفتها لمتطلبات حفظ الأسماك.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها في الساحات الجمركية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رفضوا فسح شحنة أسماك تحتوي على أنواع مختلفة منها سمك "مويلا" وسمك "شابيلا" و"زبيدي أسود" و"كنعد"، إضافة إلى سمك "لككا" مجمد، وذلك بسبب إعادة تجميد الأسماك بعد ذوبان الثلج وعدم وجود قارئ للحرارة في الحاوية التي تحمل شحنة الأسماك، وتغيير في الخواص الطبيعية للأسماك ومخالفة شروط نقل وتخزين المواد الغذائية.

وأكدت الهيئة أنه يتم إيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية التي تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

ونصحت الهيئة المستهلكين التأكد من صلاحية الأسماك والظواهر التي تدل على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي على سبيل المثال أن تكون العين لامعة وبراقة وليست غائرة للداخل، تماسك الجلد والقوام، احمرار الخياشيم، بالإضافة الى عدم وجود روائح كريهة.

المملكة
الأسماك
ميناء جدة الإسلامي
الهيئة العامة للغذاء
هيئة الزكاة

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أحدث التعليقات

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