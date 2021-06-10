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تفاصيل جديدة تكشف كيف ترصد الإرهابي بالشهيد هادي القحطاني

منذ 25 دقيقة
2048
تفاصيل جديدة تكشف كيف ترصد الإرهابي بالشهيد هادي القحطاني

الرياض (صدى):
أوضحت مصادر تفاصيل جديدة عن استشهاد الجندي أول هادي بن مسفر القحطاني، مبينة أن القاتل وليد سامي الزهيري ترصَّد للشهيد عدة مرات قبل تنفيذ جريمته داخل مسجد ملحق بمحطة وقود في حي المنار شرقي جدة، إذ اعتاد الشهيد أداء صلاة الفجر خلال تأديته لعمله في نطاق الحي.

وأضافت المصادر أن الجاني استغل وجود الشهيد بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات ما أدى إلى استشهاده، ولاذ بعد ذلك بالفرار معتقداً أنه سينجو بفعلته الشنعاء، واستغل غياب عمال المحطة وخلو المسجد من المصلين لحظة الجريمة، بحسب عكاظ.

وبعد دقائق لاحظ رجال الدوريات الأمنية عدم تحرك المركبة الأمنية مما استدعى توجيه فرقة مساندة لاستيضاح الموقف ليتضح أن الجندي أول هادي بن مسفر القحطاني أفضى شهيداً. وأعلنت الفرق الأمنية حالة من الاستنفار بحثاً عن القاتل ليتم كشف هويته في أقل من 48 ساعة.

يجدر الإشارة إلى أن تم تنفيذ حُكم القتل بحد الحرابة بالجاني وليد سامي الزهيري أمس (الأربعاء) بمحافظة جدة.

جدة
المسجد
الشهيد هادي القحطاني
وليد سامي الزهيري
مسجد الدوريات الأمنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

omar
تطالب الصحفى بل المصداقيه وانت كل اخبارك تخلو من المصداقيه
ابويزيد
لاكن يا زعيم اسيا يدولار مشريه,20سنه ونت تطحس في اسياء صفر وحضرو الرجال اوشروه لك لا تسخر من الاخرين بلحكم الاجنبي اللي جايبه انت...
ابو رياض الحربي
هي مدبره ابرة بنج
¥ ولد نجد ¥
الجرائم بمصر غير طبيعية
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله

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