رجل يقتل زوجته ويخفي الجثة في خزان الصرف الصحي

لندن (صدى):
عثر عمال الصيانة على جثة امرأة ماتت منذ حوالي 40 عاما، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية لخزان الصرف الصحي للمنزل، في قرية كيمبسي بمقاطعة ورسيسترشاير البريطانية.
وأوضح الطب الشرعي أنها رفات المرأة التي أعلنت الحكومة إختفائها منذ مايو 1982، حيث قتلها زوجها.
وذكر مارك بول من النيابة العامة: «تم اتخاذ قرار الموافقة على التهمة الموجهة للمدعى عليه بعد دراسة متأنية لجميع الأدلة المتاحة لهذه القضية المعقدة وتحديد أن المحاكمة مطلوبة للصالح العام».
وتابع وسيمثل السيد فينابلز أمام محكمة ورسيستر الابتدائية في 15 يونيو، لتحديد صلته بالجريمة، بعد توجيه التهمة له بشكل مباشر.
وتابعت النيابة العامة أن «الجرائم المنسوبة للمتهم وقعت بين 2 مايو 1982 و5 مايو 1982».