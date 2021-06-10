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رجل يقتل زوجته ويخفي الجثة في خزان الصرف الصحي

منذ ساعة
1228
رجل يقتل زوجته ويخفي الجثة في خزان الصرف الصحي

لندن (صدى):
عثر عمال الصيانة على جثة امرأة ماتت منذ حوالي 40 عاما، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية لخزان الصرف الصحي للمنزل، في قرية كيمبسي بمقاطعة ورسيسترشاير البريطانية.

وأوضح الطب الشرعي أنها رفات المرأة التي أعلنت الحكومة إختفائها منذ مايو 1982، حيث قتلها زوجها.

وذكر مارك بول من النيابة العامة: «تم اتخاذ قرار الموافقة على التهمة الموجهة للمدعى عليه بعد دراسة متأنية لجميع الأدلة المتاحة لهذه القضية المعقدة وتحديد أن المحاكمة مطلوبة للصالح العام».

وتابع وسيمثل السيد فينابلز أمام محكمة ورسيستر الابتدائية في 15 يونيو، لتحديد صلته بالجريمة، بعد توجيه التهمة له بشكل مباشر.

وتابعت النيابة العامة أن «الجرائم المنسوبة للمتهم وقعت بين 2 مايو 1982 و5 مايو 1982».

بريطانيا
خزان
الصرف الصحي
الجثة
عمال الصيانة

التعليقات

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أحدث التعليقات

omar
تطالب الصحفى بل المصداقيه وانت كل اخبارك تخلو من المصداقيه
ابويزيد
لاكن يا زعيم اسيا يدولار مشريه,20سنه ونت تطحس في اسياء صفر وحضرو الرجال اوشروه لك لا تسخر من الاخرين بلحكم الاجنبي اللي جايبه انت...
ابو رياض الحربي
هي مدبره ابرة بنج
¥ ولد نجد ¥
الجرائم بمصر غير طبيعية
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله

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