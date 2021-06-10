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بالفيديو.. مواطن يحول مزرعته الجافة إلى واحة خضراء بمياه البحر المالحة

منذ 30 دقيقة
1794
بالفيديو.. مواطن يحول مزرعته الجافة إلى واحة خضراء بمياه البحر المالحة

الرياض (صدى):
تمكن مواطن من تحويل مزرعته الجافة الغير صالحة للزراعة إلى واحة خضراء باستخدام مياه البحر المالحة.

وتحدث المواطن خضر الغامدي عن تجربته قائلا أن الفكرة ظلت تراوده أكثر من 25 عاماً، و إنه حاول بشتّى الطرق زراعة أرضه بمياه الصهاريج والآبار دون فائدة، قبل أن يبحث عن أفكار أخرى مثل تقنية الري بـ"مياه البحر المالحة".

وأضاف الغامدي أنه لجأ إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من أجل مساعدته لحل المشكلة؛ حيث جرى إمداده بـ140 شلتة لزراعتها بتلك التقنية.

وأكد الغامدي أن الفكرة نجحت ويوجد 4 آلاف من أمهات تلك الشتلات حالياً، مشيرا إلى أن الأمل في زراعة تلك الأرض كان مفقوداً بشكل كامل، كما تخطت نسبة الملوحة فيها 29 ألفاً، لكن التقنية التي عمل عليها ساعدت في تحويل مزرعته لواحة خضراء.

جامعة الملك عبدالله للعلوم
مزرعة جافة
واحة خضراء
شتلات
مياه البحر المالحة

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الجرائم بمصر غير طبيعية
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله
أبوخالد-أبها.
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129048 منذ يوم بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت .. ========≠===================== ابو محمد.. صل على النبي يا رحل.....
ابو بدر الكناني
ممنوع من الظهور امتحن القنوات بو خرقة
بوسعد
بكرة يطلعون قرار اذا شافوا كلب قريب من البيت يغرم صاحب االبيت ٥٠ الف ريال كل شي جايز

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