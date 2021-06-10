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"وقاية" تُصدر الدليل الإرشادي للعمل بدرجات الحرارة العالية

منذ 50 دقيقة
1659
"وقاية" تُصدر الدليل الإرشادي للعمل بدرجات الحرارة العالية

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"، اليوم الخميس، عن الدليل الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية، وطرق الحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت الهيئة، أعراض وعلامات ارتفاع درجة حرارة الجسم عند العمل في درجات حرارة مرتفعة وتحت أشعة الشمس.

وتتضمن الصداع والدوار والإغماء، وكذلك الوهن والضعف العام، والجلد الرطب والتهيج، إلى جانب الارتباك والعطش والغثيان والاستفراغ.

وأشارت إلى أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها حال وقوع إحدى المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة، تشمل الاتصال بالإسعاف الطبي، ووضع العامل في منطقة مظللة وباردة، وإزالة وتخفيف الملابس عن الشخص.

وأكدت على ضرورة تبريد الشخص وتهويته بوضع الكمادات الباردة وأكياس الثلج على الفخذ وتحت الإبط، أو نقع ملابس الشخص بالماء البارد، مع توفير السوائل في أقرب وقت ممكن.

درجات الحرارة
الشمس
وقاية
الدليل الإرشادي
هيئة الصحة العامة

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الجرائم بمصر غير طبيعية
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله
أبوخالد-أبها.
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129048 منذ يوم بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت .. ========≠===================== ابو محمد.. صل على النبي يا رحل.....
ابو بدر الكناني
ممنوع من الظهور امتحن القنوات بو خرقة
بوسعد
بكرة يطلعون قرار اذا شافوا كلب قريب من البيت يغرم صاحب االبيت ٥٠ الف ريال كل شي جايز

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