فوائد صحية لحليب اللوز

أميرة خالد (صدى):
يُعتبر حليب اللوز من أكثر أنواع الحليب النباتية شيوعًا، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية ويُصنع عن طريق نقع اللوز المطحون في الماء، ليتحول إلى معجون يتم تصفيته لإزالة اللب منه، وتحويله إلى حليب نباتي خال من الصويا واللاكتوز والغلوتين.
واستعرض تقرير فوائد حليب اللوز خاصةً وأنه غني بالفيتامينات والمعادن وتضمنت:
منخفض السعرات الحرارية
يعتبر حليب اللوز خيارًا رائعًا لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه، وذلك لأنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات.
يقوي العظام
حليب اللوز مشابه لحليب البقر فيما يتعلق بالكالسيوم وفيتامين د، فالمعروف أن الجسم لا يستطيع إنتاج الكالسيوم من تلقاء نفسه، لذلك يجب أن يتم الحصول عليه من خلال نظامنا الغذائي.
غني بفيتامين هـ
يُعد فيتامين هـ أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة لديك فكل كوب واحد من حليب اللوز يعطيك حوالي 50٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها جسمك منه، ويساعد أيضًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي، ويقلل من الالتهابات.
قليل السكر
يحتوي كوب واحد من حليب البقر على 12.3 جرام من السكر، بينما كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى لا يحتوي على أي جرام من السكر.