رجل يضرب ابنه حتى الموت بغرض تأديبه!

القاهرة (صدى):
في واقعة ليست الأولى من نوعها، أنهي أب حياة ابنه في مصر، بعد الاعتداء عليه بالضرب، بغرض تأديبه.
وقُتل الطفل على يد والده، بطريق الخطأ، نتيجة الضرب المبرح، عقاباً له على سرقة مبلغ مالي من عمه.
وتلقت الشرطة بلاغا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبال طفل جثة هامدة، وبه إصابات ظاهرية مما يرجح وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وكشفت التحريات أن الأب اعتدى على طفله بالضرب باستخدام عصا خشبية، بغرض تأديبه، بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي من منزل عمه، مما أسفر عن وفاته.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.