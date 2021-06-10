لقطة لـ "طفل" أثناء عمله الواجب الدراسي

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أحدث التعليقات
الحزين
الله يشفيه
شمس الحقيقة
نسأل الله العفوا والعافية
شمس الحقيقة
سبحان الله والحمدالله والله اكبر
شمس الحقيقة
بالتوفيق
aass179@gmail.sa
محد سوى ضجيج ونباح وصياح غير اعلامكم ياصروم وانت اكبر مطبل في هذا الشان وكان مافي نادي بالدنيا يبرم تعاقدات غير ناديك الي انت...
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