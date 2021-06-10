ضبط كويتي متهم بالشروع في قتل أحد أبناء الأسرة الحاكمة

خالد الظفيري (صدى):
ألقت السلطات الكويتية القبض على شاب، أمس الأربعاء، يشتبه في تهديده لأحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بالقتل.
وأنكر الشاب الاتهامات الموجهة إليه بشأن شروعه في قتل ابن الشيخ فهد سالم العلي الصباح، أثناء ملاحقته له بأحد الشوارع واعتراض طريقه.
وكان الشيخ فهد سالم العلي الصباح، نشر صورة الجاني أثناء ملاحقة ابنه البالغ من العمر 15 عاما، ووثيقة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تتضمن تفاصيل ما تعرض له نجله.
وتم التحفظ على المتهم، بعد الاستماع إلى أقواله لاستكمال الإجراءات القانونية.