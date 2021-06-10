زعيم مافيا تركي يفضح وزير الداخلية: "ساعد محتال على الهرب"

أنقرة (صدى):
اتهم زعيم المافيا التركي، سادات بكر، وزير الداخلية، سليمان صويلو، مجددا، واتهمه بمساعدة رجل أعمال على الهرب، بإخباره بأنه سيتم القبض عليه إذا لم يغادر تركيا.
وقال سادات بكر، إنه تم دعوة رجل الأعمال إلى مقر وزارة الداخلية في 5 ديسمبر 2020 وعقد لقاء بينه وبين وزير الداخلية في غرفته، حيث أخبره الوزير قائلا: "عليك أن تغادر تركيا، حيث إن تحقيقات بدأت بحقك".
وأضاف بكر أن وزير الداخلية التركي طلب من رجل الأعمال مبلغ 45 مليون دولار، قبل مغادرته، مشيرًا إلى أن أردوغان على علم بهذا الأمر.
وكان سادات كشف في وقت سابق أن وزير الداخلية ساعده أيضا، في الهروب من تركيا بعد أن حذره من أن السلطات ستطلق حملة أمنية ضد المافيا التي يقودها.
يذكر أن سادات بكر، نشر عدة مقاطع الفترة الماضية، كشف خلالها عن فضائح الرجال المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى رأسهم وزير الداخلية سليمان صويلو.
وأصبحت مقاطع زعيم المافيا التي كشف فيها تورط الشخصيات الحكومية، في جرائم قتل وتجارة المخدرات، الأكثر مشاهدة في تركيا.