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تركي آل الشيخ يطلق 16 بطولة "فيفا 21" بمشاركة مشاهير العرب

منذ 20 دقيقة
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تركي آل الشيخ يطلق 16 بطولة "فيفا 21" بمشاركة مشاهير العرب

ماجد محمد (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأربعاء، عن إطلاق 16 بطولة للاعبي فيفا 21، بمشاركة مجموعة من المشاهير العرب.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجيا للبطولة، معلقًا بقوله: "بمشاركة مشاهير العرب خليك مستعد صافرة البطولة تنطلق الآن، برنامج ترفيهي مخلف مميز بين عالم المشاهير ومحترفين الرياضيات الإلكترونية".

وأوضح آل الشيخ أن هدف البطولة خيري لمساعدة الدول النامية في الحصول على اللقاح، وسيحصل كل فائز على قسيمة شراء بقيمة 10 آلاف ريال، وستحمل كل بطولة اسم أحد مشاهير العرب، وسيتم بثها عبر قنوات "لاعبون بلا حدود".

وأعلن الفنان المصري محمد هنيدي مشاركته قائلا: "استعدوا الحرب ستبدأ وفريق هنيدي لن يرحم أحد، لو أنت حريف وجامد في الفيفا جاء وقتك أخيرا".

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13155
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