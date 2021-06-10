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بالفيديو.. حراس أمن مول تجاري بالدمام يروون تفاصيل الاعتداء عليهم بالطعن

منذ 35 دقيقة
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بالفيديو.. حراس أمن مول تجاري بالدمام يروون تفاصيل الاعتداء عليهم بالطعن

الدمام (صدى):
على خلفية الإطاحة بمواطن اعتدى على أفراد أمنية مدنية بآلة حادة، بمول تجاري في الدمام، قبل يومين، روى المعتدى عليهم تفاصيل الواقعة.

وقال أحد حراس الأمن، إن الجاني هددهم أثناء تأدية عملهم أمام الجميع، قبل أن يقدم على توجيه عدة طعنات لهم، جاءت أحدها في الظهر، والأخرى في الكتف، والثالثة بمنطقة الصدر.

وأوضح أحد المعتدى عليهم، أن الجاني حضر إليه وهدده بالاعتداء عليه بسبب منع أفراد أسرته من دخول المجمع، وحضر إليه مرة أخرى وسأله عن مدى تذكره له، قبل أن يباغته ويعتدي عليه بشكل مفاجئ.

وأشاروا إلى أنهم يتعاملون مع الجميع بأسلوب مريح غير استفزازي، مطالبين بمساندة شرطية أثناء فترة عملهم.

القبض على مواطن اعتدى على حراسات أمنية مدنية بألة حادة في الدمام

الدمام
المملكة
مول تجاري
حراس أمن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50439
منذ 8 دقائق
يبدو ان في عقله لوثه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما هو معقول ولا مقبول ولا ينفع أقول غير لاقوة إلا بالله وله عز شأنه الحول
ابو عمار
يعني السبب العشيق الاهبل
ابو عمار
الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
ليه يا خلق يبقى الظلم ١٨ عام حارس وزارة التعليم تسبده حام
ابو عمار
يبدو انه تعبان نفسيا مما بدا له من مناظر

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