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فيديو.. أول ظهور لصالح النعيمة بعد إجراء العملية الجراحية

منذ 16 دقيقة
1331
فيديو.. أول ظهور لصالح النعيمة بعد إجراء العملية الجراحية

طلال الغامدي (صدى):
ظهر لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق صالح النعيمة، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الظهر، برفقة الطبيب الذي أجرى له العملية.

وثمن النعيمة خلال مقطع فيديو، مجهود الطبيب وائل الشايع استشاري جراحة المخ والأعصاب، الذي أجرى العملية له قبل أسبوع.

وقال: "ثقتي بالله ثم بأبناء الوطن والكوادر الطبية في وطننا الغالي جعلتني أُقدم على إجراء العملية الخطره، على يد أبن الوطن الدكتور وائل الشايع ﷲ يوفقه، وجميع كوادرنا في جميع المجالات".

ومن جانبه أوضح الطبيب أن النعيمة خضع لعملية أزالة تضيق في الفقرات القطنية والعجزية، وتم بعدها تثبيت الفقرات في موضعه.

الهلال
المملكة
نادي الهلال
صالح النعيمة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13135
منذ 9 دقائق
القمر العملاق بغض النظر عن الهلال

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
القطاعات الكبيرة ك الصحة والتعليم يكون آخر التخصيص حتى يتم التقييم بقطاعات أخرى للموظف فاهم يده على قلبه والكثير ليس فاهم والحل من ثمان...
د محمد ماجد بخش
تظل فيفي عبده ذات العبارة التي لا تهدأ "بحبكو أوي كلكو" عراق على غير عراق لو حتى قالوا لها الجزائر فرحانين بيكي حتقول نفس...
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. بغوا يصيرون طعام جحوششش،،
د محمد ماجد بخش
القمر العملاق بغض النظر عن الهلال
د محمد ماجد بخش
كانت أرامكو تطلبنا في ١٤.٧ لنعمل فيها بعد ما تدربنا فيها وكانت كفؤة ماليا لكن تركناها لأننا تعلمنا أن العلم للعمل يختلف عن العلم...

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