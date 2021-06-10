فيديو.. أول ظهور لصالح النعيمة بعد إجراء العملية الجراحية

طلال الغامدي (صدى):
ظهر لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق صالح النعيمة، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الظهر، برفقة الطبيب الذي أجرى له العملية.
وثمن النعيمة خلال مقطع فيديو، مجهود الطبيب وائل الشايع استشاري جراحة المخ والأعصاب، الذي أجرى العملية له قبل أسبوع.
وقال: "ثقتي بالله ثم بأبناء الوطن والكوادر الطبية في وطننا الغالي جعلتني أُقدم على إجراء العملية الخطره، على يد أبن الوطن الدكتور وائل الشايع ﷲ يوفقه، وجميع كوادرنا في جميع المجالات".
ومن جانبه أوضح الطبيب أن النعيمة خضع لعملية أزالة تضيق في الفقرات القطنية والعجزية، وتم بعدها تثبيت الفقرات في موضعه.