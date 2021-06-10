نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسلحة وكتاب لـ"هتلر" في منزل مصور صفع ماكرون

منذ 24 دقيقة
1491
أسلحة وكتاب لـ"هتلر" في منزل مصور صفع ماكرون

باريس (صدى):
عثرت الشرطة الفرنسية، على أسلحة ونسخة من كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر في منزل صديق الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي وثق الواقعة.

وكانت الشرطة كشفت عن هوية المعتدي على الرئيس ماكرون، حيث يدعى "داميان تارال" ويبلغ من العمر 28 عاما، ويتابع عددا من المتطرفين اليمينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت السلطات الشابين، لحين الانتهاء من التحقيق معهما، بحسب ما أعلنه المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث.

وتعرض الرئيس الفرنسي لصفعة مفاجئة على وجهه، خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم، الثلاثاء.

اقرأ أيضا:

ماكرون بعد الصفعة: "لن يوقفني أي شيء"

فرنسا
الشرطة
هتلر
ماكرون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13127
منذ دقيقة
كف الهنا

بعد الحلاقة

نسميه كف الحلاقة

فاكرينه؟!

لكن ماكرون أخذه لأنه عامل فيها المختلف

أحد يقرب وجهه للجمهور وهو محترق!

الصراحة إنه رئيس غبي !

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سك طال عمرك على الموضوع ما أحب أحد يقول على غيره مريض فلس لأن هذا لابد معه تقرير حتى لو كان مزرور المهم التقرير...
د محمد ماجد بخش
كف الهنا بعد الحلاقة نسميه كف الحلاقة فاكرينه؟! لكن ماكرون أخذه لأنه عامل فيها المختلف أحد يقرب وجهه للجمهور وهو محترق! الصراحة إنه رئيس...
د محمد ماجد بخش
محمدالمكيتبراهيم: لا احب التعليق على اشعار اللاخرين لانها مشاعرهم تعرض نفسها فلماذا تعلق عليها؟
د محمد ماجد بخش
هوية بريس – شعر: عبد المجيد أيت عبو هذه قصيدة عن وداع مهرجان موازين والمنى أن يكون وداعا أخيرا لا رجوع بعده إن شاء...
د محمد ماجد بخش
بعد ارتفاع سعر البنزين هذي بيتين اهديها لموتري ياموتري لاعاد تشره على الفل الليله اخر فل بيني وبينك ومكينة الديزل يجوز انها حل هذي...

أخر الأخبار

ترقب كبير للإعلان عن الأندية الحاصلة على الكفاءة المالية اليوم
ترقب كبير للإعلان عن الأندية الحاصلة على الكفاءة المالية اليوم
منذ 23 ثانية 999
أسلحة وكتاب لـ"هتلر" في منزل مصور صفع ماكرون
أسلحة وكتاب لـ"هتلر" في منزل مصور صفع ماكرون
منذ 24 دقيقة 1491
تركي آل الشيخ للشعراء: "جالسون نحضر مفاجأة"
تركي آل الشيخ للشعراء: "جالسون نحضر مفاجأة"
منذ ساعة 2239
مفاوض النصر يجتمع بوكيل أعمال لاعب توتنهام "لوكاس مورا"
مفاوض النصر يجتمع بوكيل أعمال لاعب توتنهام "لوكاس مورا"
منذ ساعة 1832
الهلال يبدأ مفاوضات ضم لاعب ولفرهامبتون
الهلال يبدأ مفاوضات ضم لاعب ولفرهامبتون
منذ ساعة 1888
فيفي عبده بإطلالة جريئة: "تحية مني لشعب العراق"
فيفي عبده بإطلالة جريئة: "تحية مني لشعب العراق"
منذ ساعة 580
سعود الصرامي : كيف أكون ذراع أو تريدني أن أمدح الهلال وهو موديني المحكمة
سعود الصرامي : كيف أكون ذراع أو تريدني أن أمدح الهلال وهو موديني المحكمة
منذ ساعة 572
أبوشقير : لهذه الأسباب لا أعتقد أن هناك صعوبة في تنظيم وجدولة مباريات الموسم
أبوشقير : لهذه الأسباب لا أعتقد أن هناك صعوبة في تنظيم وجدولة مباريات الموسم
منذ ساعة 309
نحافة زعيم كوريا الشمالية المفاجئة تلفت الأنظار
نحافة زعيم كوريا الشمالية المفاجئة تلفت الأنظار
منذ ساعة 2193
خالد البدر : لماذا لا تستفيد الأندية من تجربة الهلال المالية
خالد البدر : لماذا لا تستفيد الأندية من تجربة الهلال المالية
منذ ساعتين 717