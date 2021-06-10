أسلحة وكتاب لـ"هتلر" في منزل مصور صفع ماكرون

باريس (صدى):
عثرت الشرطة الفرنسية، على أسلحة ونسخة من كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر في منزل صديق الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي وثق الواقعة.
وكانت الشرطة كشفت عن هوية المعتدي على الرئيس ماكرون، حيث يدعى "داميان تارال" ويبلغ من العمر 28 عاما، ويتابع عددا من المتطرفين اليمينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوقفت السلطات الشابين، لحين الانتهاء من التحقيق معهما، بحسب ما أعلنه المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث.
وتعرض الرئيس الفرنسي لصفعة مفاجئة على وجهه، خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم، الثلاثاء.
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