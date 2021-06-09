نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. مستشار يعدد مزايا نظام التخصيص وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة

منذ 12 دقيقة
1398
فيديو.. مستشار يعدد مزايا نظام التخصيص وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار عبدالله الفصيلي، أن عملية التحول لنظام التخصيص المنتظر تطبيقه في بعض القطاعات الحكومية، لن يواجه أي صعوبات.

وأوضح الفصيلي أن بداية تجربة الخصخصة كانت عام 1421هـ، بتحول وزارة "البرق والبريد والهاتف" إلى شركة الاتصالات، وثبت نجاح التجربة.

وقال الفصيلي إن الموظفين المشمولين بالبرنامج سيجدون العديد من الفوائد، حيث يضمن الموظف المتقاعد تقاضي 16% من راتبه الأساسي خلال مدة خدمته بما لا يزيد عن راتب 4 أشهر وذلك مكافأة نهاية خدمة.

وأشار إلى أن البرنامج سيعطي القطاع العام فرصة للتركيز في المهام الأخرى التي لم تُخصص، بما يسمح له برفع إنتاجيته، وذلك بعدما تقلصت المهام التي كانت مسندة له.

ولفت أيضا إلى أن الموظف بالهيئة المستهدفة بالتخصيص سيحصل على مقابل رصيد الإجازات الخاص به، حيث سيتم تعويضه وفقًا للنظام المعمول به بما لا يزيد عن 6 أشهر.

مستشار قانوني: لا يوجد شيء اسمه إنهاء خدمة الموظف في برنامج التخصيص

شركة الاتصالات
المملكة
الخصخصة
القطاعات الحكومية
نظام التخصيص

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في هذه الحالة الدوري الذي في الجدول هو الأساسي كما جرت العادة والراتب البديل هو الراتب الدائم. ولو بشكل يوم كامل. يسمى إمام الاحتياط...
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول واللي سالمين من الحماقه ، في راحة تامه تامه باالحيل باالحيل..
د محمد ماجد بخش
مردود سيء لتعبها.. تقول في نفسها ليتني ما طلعت من الديرة
ابو يزن
ظهور الجهل شوي شوي يسيرون مثل الهندوس يعبدون البقر وبعده يتبركون به الحمد لله على نعمة العقل
د محمد ماجد بخش
ضحايا دعش مفردا وجمعها دعوش مافيها ألف لأنه دعشهم وعبثهم ما هو إسلام د ا ع ش كل حرف له مضمون. فلو صحح الإعلام...

أخر الأخبار

فيديو.. مستشار يعدد مزايا نظام التخصيص وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة
فيديو.. مستشار يعدد مزايا نظام التخصيص وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة
منذ 12 دقيقة 1398
ترشح ابنة قاسم سليماني الكبرى لانتخابات مجلس طهران
ترشح ابنة قاسم سليماني الكبرى لانتخابات مجلس طهران
منذ 30 دقيقة 1550
سعود الصرامي : كيف علم جستنية برحيل حمدالله بعد تعاقد النصر مع أبوبكر
سعود الصرامي : كيف علم جستنية برحيل حمدالله بعد تعاقد النصر مع أبوبكر
منذ 49 دقيقة 548
عايد الرشيدي : أعضاء شرف الأهلي عاديين وهذه رسالتي لرئيس النادي
عايد الرشيدي : أعضاء شرف الأهلي عاديين وهذه رسالتي لرئيس النادي
منذ 51 دقيقة 413
بالفيديو .. عمال نظافة يقتحمون مبنى إداريًا في باريس
بالفيديو .. عمال نظافة يقتحمون مبنى إداريًا في باريس
منذ ساعة 1542
ضبط مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مكة
ضبط مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مكة
منذ ساعة 1517
فاطمة الصفي لمنتقديها: " ما أبي أي أحد يحس فيني وكل واحد يحس بروحه "
فاطمة الصفي لمنتقديها: " ما أبي أي أحد يحس فيني وكل واحد يحس بروحه "
منذ ساعة 431
بالفيديو.. مسؤول فلسطيني: حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني تجاه الحوثيين
بالفيديو.. مسؤول فلسطيني: حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني تجاه الحوثيين
منذ ساعة 1776
نجل طلال باغر: حالة والدي الصحية وصلت إلى المرحلة " الحرجة " 
نجل طلال باغر: حالة والدي الصحية وصلت إلى المرحلة " الحرجة " 
منذ ساعة 934
البيئة: مكافحة الكلاب الضالة داخل وخارج النطاق العمراني ليست من اختصاصنا 
البيئة: مكافحة الكلاب الضالة داخل وخارج النطاق العمراني ليست من اختصاصنا 
منذ ساعة 1765