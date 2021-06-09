أكثر من 22 ألف مراجع للعيادات الخارجية بمستشفيات حفرالباطن خلال رمضان

فاطمة الرويلي (صدى):
قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ22,603 مراجعاً للعيادات الخارجية خلال شهر رمضان لعام 1442هـ إذا بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد العام 5,536 مراجعاً>
فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال 11,067 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى حفر الباطن المركزي 3,559 مراجعاً ، فيما تخطى عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى القيصومة العام 989 مراجعاً ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية 963 مراجع ، ووصل عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى السعيرة العام 489 مراجع.