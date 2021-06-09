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ضبط مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مكة

منذ 28 دقيقة
1403
ضبط مخالفين لنظام البيئة وبحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة مكة المكرمة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على مركبتين.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، ورقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.

مكة
الرياض
الأمن العام
الحطب المحلي
الأمن البيئي

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واضح*** وصريح***
مايشوف اللا القلب،، لا غاب القلب،ضاعت البصيرة..
د محمد ماجد بخش
قال: يزيد بن معاويه نالت على يدها ما لـم تنلـه يـدي نقشاً على معصمٍ أوهت به جَلَـدي، خافت على يدها من نبـل مقلتهـا فألبست...
د محمد ماجد بخش
تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكر حين فيك أفكر.. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جراح الحب لا تتخثر أحبك . لا تفسير عندي...
واضح*** وصريح***
آمين..
ابو محمد 😎 ✍️
تقليعات حمقاء عمياء .. بس ظرفاء ..

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