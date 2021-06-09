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فاطمة الصفي لمنتقديها: " ما أبي أي أحد يحس فيني وكل واحد يحس بروحه "

منذ ساعة
422
فاطمة الصفي لمنتقديها: " ما أبي أي أحد يحس فيني وكل واحد يحس بروحه "

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي على منتقديها  بسبب جلسة تصويرية خضعت لها، ووضعت خلالها "وشمًا" على أكثر من منطقة في جسدها.

وقالت فاطمة الصفي، في مقطع فيديو، إنه لا يحق لأحد أن يحاسبها على حياتها الشخصية، لاسيما أن ما يراه الجمهور 1% فقط، موضحة أن المشاهير لهم حياتهم الخاصة بهم.

وأوضحت فاطمة الصفي:"ردّي على الناس الذين يبونا نمشي على كيفهم، نحن بشر لنا حياتنا الخاصة حتى لو كنا مشهورين".

وتابعت أنها لا تريد أن يضع أحد نفسه مكانها، ويشعر بما تشعر به، مختتمة:"ما أبي أي أحد يحس فيني، كل واحد يحس بروحه".

وعبرت فاطمة الصفي عن امتعاضها من الحديث عن خضوعها لعملية تجميل تارة وظهورها بشكل ما تارة أخرى، وأن كل إنسان له الحرية في تفكيره، ويفعل ما يحلو له.

https://www.instagram.com/tv/CP5mZORg05G/?utm_source=ig_embed&ig_rid=df74bf23-61bf-4d44-9a11-16a159b01747

وشم
جلسة تصويرية
فاطمة الصفي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129043
منذ 5 دقائق
بقريح وعيال الشياطين ..

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