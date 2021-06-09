بالفيديو.. مسؤول فلسطيني: حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني تجاه الحوثيين

القدس (صدى):
تحدث وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو، عن تصريحات حماس الأخيرة الخاصة بميليشا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال "عمرو" أن تصريحات حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني وأن هناك مواقف قطعية للسلطة الرسمية الفلسطينية ضد أي عدوان يستهدف المملكة أو أي دولة خليجية وعربية من أي جهة كانت، بحسب قناة "السعودية".
وأضاف: "يجب أن يؤخذ الموقف الفلسطيني على أساس ما تقوله السلطة الرسمية المعترف بها من الدول العربية وليست حماس لذا يجب أن نجعل الكلمة الفلسطينية أكثر دقة".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر يفيد إعلان حركة حماس تبرؤها من تصرفات أحد قيادييها قام بإجراء محادثات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.
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