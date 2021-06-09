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بالفيديو.. مسؤول فلسطيني: حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني تجاه الحوثيين

منذ 58 دقيقة
1651
بالفيديو.. مسؤول فلسطيني: حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني تجاه الحوثيين

القدس (صدى):
تحدث وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو، عن تصريحات حماس الأخيرة الخاصة بميليشا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال "عمرو" أن تصريحات حماس لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني وأن هناك مواقف قطعية للسلطة الرسمية الفلسطينية ضد أي عدوان يستهدف المملكة أو أي دولة خليجية وعربية من أي جهة كانت، بحسب قناة "السعودية".

وأضاف: "يجب أن يؤخذ الموقف الفلسطيني على أساس ما تقوله السلطة الرسمية المعترف بها من الدول العربية وليست حماس لذا يجب أن نجعل الكلمة الفلسطينية أكثر دقة".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر يفيد إعلان حركة حماس تبرؤها من تصرفات أحد قيادييها قام بإجراء محادثات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.

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حماس تتبرأ من تصرفات أحد قيادييها أجرى محادثات مع الحوثيين في صنعاء

 

 

صنعاء
إيران
حماس
الحوثيين
السلطة الفلسطينية

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واضح*** وصريح***
مايشوف اللا القلب،، لا غاب القلب،ضاعت البصيرة..
د محمد ماجد بخش
قال: يزيد بن معاويه نالت على يدها ما لـم تنلـه يـدي نقشاً على معصمٍ أوهت به جَلَـدي، خافت على يدها من نبـل مقلتهـا فألبست...
د محمد ماجد بخش
تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكر حين فيك أفكر.. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جراح الحب لا تتخثر أحبك . لا تفسير عندي...
واضح*** وصريح***
آمين..
ابو محمد 😎 ✍️
تقليعات حمقاء عمياء .. بس ظرفاء ..

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