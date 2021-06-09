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البيئة: مكافحة الكلاب الضالة داخل وخارج النطاق العمراني ليست من اختصاصنا 

منذ 10 دقائق
1235
البيئة: مكافحة الكلاب الضالة داخل وخارج النطاق العمراني ليست من اختصاصنا 

مكة المكرمة (صدى):
قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، إن أي خلل في التوازن قد يضر بالبيئة، موضحا أن الكلاب تعد في بعض الأحيان حائط صد لعدم وجود حيوانات مفترسة في البرية وقربها من المحيط السكني.

وأشار سعيد الغامدي في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً، ليس لها اختصاص في مكافحة الحيوانات الضالة داخل أو خارج النطاق العمراني، مبينا أن دورها ينعقد حول التوعية والإرشاد والحرص في التعامل مع الحيوانات الضالة، وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن أحد أسباب تواجد الكلاب في المنتزهات الزوار أنفسهم، وذلك بترك المخلّفات وراءهم، بالإضافة إلى حرص بعضهم على إطعامها من الطعام الزائد.

وتابع أنه خلال فترة منع التجول العام المنصرم اختفت الكلاب من المنتزهات لعدم وجود الطعام وبحثها عنه في مكان آخر.

الكلاب الضالة
منطقة مكة المكرمة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
الحيوانات المفترسة
سعيد الغامدي

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أحدث التعليقات

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ابو فهد
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ابو فهد
مطرود اسيا ومرفوس السوبر ابو ٣ القادم احلى لك السنه هذي اخذتها بالتحكيم

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