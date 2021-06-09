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أفضل حل مع الاجواء الحارة
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أحدث التعليقات
عين الصقر
الله يخارجنا الهلال والنصر صفقات سوبر ستار واحنا. الله المستعان بس
بومسعد
يعني بعد السنتين اقضب الباب باموظف
د محمد ماجد بخش
يفترض تعيين إمام ومؤذن راتبين: واحد + واحد غير جدول الصلاة والأذان ؛ يحضر كل منهما لكل الصلوات كبديل بدلا من إلزام 5 للقيام...
ابو فهد
مطرود اسيا ومرفوس السوبر ابو ٣ القادم احلى لك السنه هذي اخذتها بالتحكيم
ابو فهد
مطرود اسيا ومرفوس السوبر ابو ٣ القادم احلى لك السنه هذي اخذتها بالتحكيم
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