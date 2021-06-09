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بالفيديو .. الهيئة الملكية بمكة: سنطور الخدمات لإنجاح موسم حج هذا العام

منذ 11 دقيقة
1207
بالفيديو .. الهيئة الملكية بمكة: سنطور الخدمات لإنجاح موسم حج هذا العام

مكة المكرمة (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبدالرحمن عداس، الأهداف التي تسعى شركة كدانة للتنمية والتطوير التابعة لها تحقيقها لهذا العام.

وأضاف أن الشركة تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستعابية لاستضافة عدد أكبر من الحجاج، وإنجاح موسم الحج لهذا العام، فضلا عن استمرار جهودها ، لتطوير منطقة المشاعر المقدسة.

وأكد أن الحافلات والسيارات وكل ما يتعلق بالنقل في مكة المكرمة ستكون تحت مظلمة المركز الموحد للنقل، وهو أحد المراكز التابعة للهيئة الملكية، وذلك بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للنقل.

وأشاد بإطلاق "الصك الموحد"، مؤكدًا أن إطلاقه جاء لضمان حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية، مضيفا أن المنطقة غنية بالمواقع الأثرية التي ستوفر فرص عمل جديدة واستثمارية.

مكة
مكة المكرمة
الحج
مواقع أثرية
الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
شركة كدانة للتنمية والتطوير

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