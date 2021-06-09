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10 علامات تدل على حاجة جسمك للمياه

منذ 10 دقائق
144
10 علامات تدل على حاجة جسمك للمياه

أميرة خالد (صدى):
يحتاج الجسم للمياه، لكن البعض أحيانا لا يحصل على ما يفي جسمه منها، وتظهر عليه بعض الأعراض الدالة على ذلك، ومنها الصداع.

ويؤدي نقص المياه في الجسم إلى إصابة الإنسان بالجفاف المزمن، وحرمان الدماغ من الأكسجين بسبب نقص كمية الدم التي تصل إليه، وبالتالي الشعور بالصداع والغثيان والدوار.

وأحيانا تظهر على بعض الأفراد حالة مزاجية سيئة، ويقل القدرة على التفكير السليم، كما ينتج عن المرء رائحة فم كريهة للغاية، وتشمل أعراض نقص المياه في الجسم جفاف العين، واضطراب الجهاز الهضمي، وألم المفاصل.

ويعد الكسل والخمول من أعراض نقص المياه بالجسم، وأحيانا يشعر الإنسان بالجوع المستمر ما قد يؤدي إلى تناول وجبات قبل النوم، وهذا قد يؤثر سلباً على جودة النوم فضلا عن اكتساب وزن زائد بسبب عدم توافر المياه التي يحتاجها الجسم لكي يقوم بتفتيت الدهون بكفاءة عالية.

الصداع
جفاف العين
جفاف الجلد
ألم المفاصل
الدوار

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