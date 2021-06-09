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الملكية الفكرية وشركة جوجل يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي

منذ 19 دقيقة
1336
الملكية الفكرية وشركة جوجل يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي

الرياض (صدى):
عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركة جوجل ورشة عمل افتراضية بعنوان " حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية في المجال الرقمي " بمشاركة عدد من ممثلي الجهتين، إذّ تهدف الورشة للتعرف على الأساليب والطرق الفنية المستخدمة في الانتهاكات الرقمية وآليات مكافحة قرصنة البث الرقمي وحماية حقوق الملكية الفكرية

وتم خلال ورشة العمل استعراض طرق إزالة المحتوى المخالف من المنصات التابعة لشركة جوجل ومناقشة آلية حجب التطبيقات المنتهكة على متجر جوجل بلاي كما تم التعرف على الإجراءات المتبعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في منصة اليوتيوب وكيفية تأثيرها واستعراض لجهود الهيئة في التوعية بالملكية الفكرية وإنفاذ حقوقها في المملكة.

وذكر المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية الأستاذ ياسر الدباسي أن أهمية التعاون بين الجهتين سيساهم بشكل كبير في تعزيز إنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال العمل المشترك كما قدم شكره لشركة جوجل على تعاونها في تحقيق أهداف الورشة. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال نماذج شراكة فاعلة للتصدي لجميع أنواع الانتهاكات والحد من عمليات القرصنة والذي بدوره سيسهم في تحسين انفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الأثر الاقتصادي للمملكة.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى لتعزيز الجهود مع القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حيث أنه من المخطط عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة مما سينتج توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك.

شركة جوجل
الملكية الفكرية

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