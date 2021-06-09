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منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021

منذ 12 ساعة
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منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021

سعيد العجل (صدى):
حصلت جمعية منازل للإسكان الخيري بمنطقة عسير على نسبة 98.02٪ في تقييم الحوكمة الذي تجرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام2021 لحالة الجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء بعمل الجمعيات الأهلية في المملكة وتمكينها من أداء مسؤولياتها وفق أفضل الممارسات العالمية وفقًا لبرنامج الِتحول الوطني ورؤية المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ " إسماعيل آل بدوي" أن هذه النسبة تأتي انعكاساً لما تبذله الجمعية من الجهود الاجتماعية والإنسانية التي تُقدمها لخدمة المواطن ، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية في مؤشرات الأداء وتحقيق مراكز متقدمة في معايير الحوكمة .

وأضاف أن الجمعية قد حققت نسبة 99.5% في معيار الالتزام والامتثال ، بينما حققت نسبة 95% في معيار الشفافية والإيضاح ، مقدماً شكره لجميع الداعمين للجمعية ومشاريعها من أفراد ومؤسسات .

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