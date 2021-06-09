نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. رصد مخالفات جسيمة في مكاتب تأجير السيارات بالرياض

منذ ساعة
1751
بالفيديو.. رصد مخالفات جسيمة في مكاتب تأجير السيارات بالرياض

الرياض (صدى):
رصدت جولة رقابية على مكاتب تأجير السيارات بالرياض عددًا من المخالفات، أبرزها إلزام العملاء بالتوقيع على سندات لأمر، وعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط.

وذكر أحد المسؤولين بالهيئة العامة للنقل، لؤي الخطيب، أن استخدام سندات لأمر في مكاتب تأجير السيارات تعد مخالفة، وذلك بحسب حديثه مع الإعلامي فيصل العبدالكريم.

وأضاف :"إذا اشترط مكتب تأجير السيارات تحرير سند لأمر، يجب على المرء حينها عدم تحرير هذا السند، ويبادر بتقديم بلاغ للهيئة، وستباشر الهيئة حينها البلاغ".

وأضاف أن الهيئة حددت شروط التأجير وهي توفير الهوية الوطنية ووجود رخصة وانطباق شروط التأمين على المُستأجر.

وكانت من بين المكاتب المخالفة مكاتب لا تمتلك تراخيص، وأخرى اشترطت في عقود التأجير الخاصة بها إلزام العملاء على توقيع سند لأمر، أو دفع 15 ألف ريال في حال ممارسة التفحيط.

وأكد مسؤولي الهيئة أن البعض يستغل مثل هذه الشروط في التحايل على العملاء وإلزامهم بدفع هذه المبالغ برغم عدم مخالفتهم لشروط التعاقد.

يذكر أن الجولات تمت بمشاركة فرق من الهيئة العامة للنقل، ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة الرياض.

الرياض
السيارات
وزارة التجارة
مكاتب تأجير السيارات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الهيئة العامة للنقل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تركيب الذرة هو تمثيل ثقلها المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
كل نفس ذائقة الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله رحمة واسعة
د محمد ماجد بخش
١٥ يوم وأعود لكم. بحول الله. من خلال صحيفة صدى الإلكترونية. ففط
د محمد ماجد بخش
غدا سأبيع السيارة - أحداهن بالطبع وقد بقي معي خمسة ٢٠٠٦- ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ ٢٠٠٩- ٢٠١٢ (عزيزاتي) واشتري معدات المطلوبة وأسجل الفديو كاملا في...
د محمد ماجد بخش
لم يصل العالم للعلم ولم يصل العلم للعالم وعلى الفكرة العلم الحديث يئن من التناقض لذلك تنوعت وتعددت وانقسمت العلوم ممكن تسمحوا لي أحضر...

أخر الأخبار

بالفيديو .. الهيئة الملكية بمكة: سنطور الخدمات لإنجاح موسم حج هذا العام
بالفيديو .. الهيئة الملكية بمكة: سنطور الخدمات لإنجاح موسم حج هذا العام
منذ 11 دقيقة 1196
الملكية الفكرية وشركة جوجل يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي
الملكية الفكرية وشركة جوجل يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي
منذ 19 دقيقة 1332
ريال مدريد لن يقدم عرضا آخر لراموس بشأن تجديد عقده
ريال مدريد لن يقدم عرضا آخر لراموس بشأن تجديد عقده
منذ 43 دقيقة 1531
ناويه تسوق ولا تستهبل !
ناويه تسوق ولا تستهبل !
منذ 50 دقيقة 553
فرحة هلالية ولاعبي الرياض يتجمهرون على حكم الساحة ويحتجون
فرحة هلالية ولاعبي الرياض يتجمهرون على حكم الساحة ويحتجون
منذ 50 دقيقة 425
نهاية اهمال الاطفال
نهاية اهمال الاطفال
منذ 51 دقيقة 453
بالفيديو.. الموارد البشرية: الجهة المخصصة ملزمة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين
بالفيديو.. الموارد البشرية: الجهة المخصصة ملزمة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين
منذ 55 دقيقة 1859
نفوق لبؤة بفيروس كورونا يثير الفزع في غابات الهند
نفوق لبؤة بفيروس كورونا يثير الفزع في غابات الهند
منذ ساعة 374
بالفيديو.. رصد مخالفات جسيمة في مكاتب تأجير السيارات بالرياض
بالفيديو.. رصد مخالفات جسيمة في مكاتب تأجير السيارات بالرياض
منذ ساعة 1751
مقتل 5 سيدات إحداهن حرقا على يد خطيبها 
مقتل 5 سيدات إحداهن حرقا على يد خطيبها 
منذ ساعة 879