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مقتل 5 سيدات إحداهن حرقا على يد خطيبها 

منذ 32 دقيقة
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مقتل 5 سيدات إحداهن حرقا على يد خطيبها 

طهران (صدى):
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 سيدات إيرانيات، في مدن مختلفة غرب إيران، إحداهن حرقاً على يد خطيبها.

ويشار إلى أن ”أربع من النساء قتلن على أيدي أزواجهن، فيما قتلت الخامسة على يد خطيبها حرقاً بالنار وقام برميها بأحد الشوارع“، بحسب موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني.

وأوضح الموقع أن ”جريمة القتل الأولى وقعت في محافظة إيلام غرب إيران السبت الماضي، وبعد يومين من هذه الحادثة لقيت امرأة أخرى مصرعها على يد زوجها في مدينة دره شهر بالمحافظة نفسها، طعناً بالسكين".

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة إيلام جمال موسوي: جريمة القتل الأولى بالمحافظة وقعت السبت الماضي، وإن القاتل الذي يبلغ من العمر 35 عاماً فر من مكان الحادث، وإن الضباط تعرفوا على القاتل واعتقلوه بعد أقل من ساعة من جريمة القتل“.

وأوضح جمال موسوي، في حديث صحافي، أن جريمة القتل سببها خلاف عائلي، مبينا أن جريمة القتل الثالثة كانت لسيدة وقعت في مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، عندما أشعل رجل النار في جسد خطيبته“، مضيفاً أنه ”جرى العثور على جسد الضحية، يوم أمس، من قبل السلطات الأمنية في أحد طرق المدينة.

وحدثت جريمة القتل الرابعة الإيرانية على يد زوجها بمدينة كرمنشاه غرب البلاد رمياً بالرصاص، وفقاً لوكالة ”برنا“ الحكومية الإيرانية، من دون الكشف عن هوية الضحية والقاتل وسبب الجريمة.

ووقعت جريمة القتل الخامسة أيضاً بمدينة كرمنشاه، عندما قام شخص يدعى كيومرث ضرغامي بقتل زوجته التي تدعى نقين.

إيران
جريمة قتل
الرصاص
الطعن
كرمنشاه

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