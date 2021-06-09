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" الصرامي " : تعاقد النصر مع " فينسنت " تحول لحديث الساعة

منذ 11 دقيقة
1278
" الصرامي " : تعاقد النصر مع " فينسنت " تحول لحديث الساعة

ماجد محمد (صدى):
علق سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، على تعاقد النادي مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وتساؤل "الصرامي" عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لماذا النصر النادي الوحيد الذي إذا أعلن تعاقده مع محترف تحول لحديث الساعة.. وكأن الفرق الأخري غير قادرة على التسجيل".

وتابع: "هل كاريزما النصر تفرض هذا المشهد؟ أم هناك أيادي منتظرة الارتدادات السلبية ثم تلعب على وترها؟، كل الأندية سوف تعلن عن تعاقداتها لكنها ستمر مرور الكرام".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر أفاد بنجاح إدارة نادي النصر من حسم صفقة انتقال المهاجم الكاميروني "فينسنت أبوبكر" إلى صفوف فريقها.

وجذب تعاقد نادي النصر مع المهاجم الكاميروني انتباه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مما دفع الأخير لتسليط الضوء على صفقة انتقال اللاعب واستعراض تاريخه الكروي.

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النصر
سعود الصرامي
الاتحاد الآسيوي
فينسنت أبوبكر
التاريخ الكروي

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