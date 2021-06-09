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اهل العقول في راحة
منذ 51 دقيقة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
محيط الذرة المغناطيسي يختلف عن محيط الذرة الثقالي وكلاهما ممثل بوحدات البناء على مستويين هما الثقل بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لبناء وحدة كتلة...
د محمد ماجد بخش
ما تعلمه الجيل خلال ٥٠ سنة في الكيمياء لم يكن حقيقة بل كان طريقة واستراتيجية العلم لا تتوقف، يا حضراتكم وسعاداتكم ولو سمحتم تذكروا...
د محمد ماجد بخش
وقبل فوات قطار العمر:- ثماني محيط الكتلة الذرية حقيقة على مستويين فراغيين متوالين هما درجة الارتباط ودرجة الثبات المغناطيسي الممثلة لدرجة الفراغ ففي الذرة...
د محمد ماجد بخش
قبل إيقافي عن الكتابة أيضا :- النظر إلى درجةالفراغ الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لدرجة الارتباط وإيضاح الفرق بين محيط الذرة المغناطيسي ومحيط الذرة الرابط...
د محمد ماجد بخش
قبل إعفائي من الكتابة أيضا :- الوحدة العددية المضطردة الثابتة في تمثيل درجات الثقل في تمثيل مجموع أعداد وبناء وحدات كتل العناصر الممثلة لوحدات...
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