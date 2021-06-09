خضوع الرياضيين الأولمبيين لنظام مراقبة عن طريق تحديد المواقع

وكالات (صدى):
أوضح توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأربعاء، أن الرياضيين الأولمبيين سيخضعون لنظام مراقبة عن طريق تحديد المواقع، وكذلك الإعلاميين.
وأشار توشيرو موتو، الذي تحدث في مؤتمر صحفي، إلى أن هذا النظام لن يستخدم لتتبع كافة تحركات المشاركين في الأولمبياد، لكن لمراقبة تحركاتهم بأثر رجعي في حال ظهور مشكلة ما.
ومن المقرر أن تستضيف طوكيو أولمبياد 2020، الذي تأجل العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، بدءا من 23 يوليو تموز المقبل وسط مخاوف من أن الحدث سيزيد من أعباء النظام الطبي الياباني المرهق بالفعل بسبب الجائحة.