لاتسيو يتعاقد مع ساري لقيادة الفريق بدلا من إنزاجي

وكالات (صدى):
تعاقد نادي لاتسيو رسميًا مع المدرب ماوريسيو ساري لقيادة الفريق خلفًا لسيموني إنزاجي بعد مفاوضات دامت أكثر من أسبوع.ورحل سيموني إنزاجي إلى صفوف انتر ميلان بعدما أنهى عقده مع الفريق ليحل محل أنطونيو كونتي الذي غادر النيراتزوري.
وشارك نادي لاتسيو بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: " لاتسيو يعلن أن ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد للفريق " .
وذكرت التقارير الإيطالية أن المدرب سيحصل على 3 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى المكافآت المتعلقة بالأداء، حيث يصل الراتب إلى حوالي 4 مليون يورو إذا تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.
وكان ساري عاطلًا عن العمل خلال الموسم الماضي، بعد أن أعلن نادي يوفنتوس إقالته رغم فوزه بلقب الدوري وجاء أندريا بيرلو بدلًا منه الذي رحل هو الآخر نهاية الموسم الماضي.قبل ذلك، فاز المدرب صاحب الـ 62 عامًأ بالدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي، بينما قاد فريق نابولي إلى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.