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بالفيديو .. مواطن ينقذ طفلة سقطت في حفرة صرف صحي بتبوك

منذ ساعة
1805
بالفيديو .. مواطن ينقذ طفلة سقطت في حفرة صرف صحي بتبوك

تبوك (صدى):
أقدم مواطن في العقد الرابع من العمر على إنقاذ طفلة من الغرق بعد سقوطها في حفرة للصرف الصحي بتبوك، كما تبرع بجزء من كبده لطفلة أخرى.

وذكر الرجل أنه تفاجأ بصراخ سيدات من جيرانه فسارع بالذهاب إليهن، واكتشف حينها سقوط طفلة في حفرة الصرف الصحي، لافتا إلى بادر بالنزول فورًا لإنقاذها.

وأضاف أنه تمكن من رفعها إليهم لكنها سقطت مرة أخرى، فقام برفعها وإخراجها من الحفرة، مؤكدًا أن الطفلة حاليًا بخير مع أهلها، و ذلك بحسب ما ذكره لقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أنه استجاب لمناشدة أسرة كانت تبحث عن متبرع بجزء من كبده لإنقاذ طفلتهم، فتقدم إليهم، وبعد مراجعات طبية استمرت 7 أشهر توفيت الطفلة قبل إجراء العملية فصمم على التبرع لأي طفلة أخرى تحتاج لذلك.

وأضاف أنه تبرع بالفعل بجزء من كبده لطفلة بعمر 6 شهور، والآن أصبح عمرها 6 سنوات، مضيفا أن والدها دائما على تواصل معه.

تبوك
منطقة تبوك
الصرف الصحي
التبرع بالكبد
حوادث الصرف الصحي

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