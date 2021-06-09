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راعي سوداني رايق على الاخير
منذ 23 دقيقة
364
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ناصح
موتو بغيضكم يا شيوووووووووووووووووووووووووون اخلاق والفاض تدل على مدى ثقافتكم وردائت عقليتكم اقول تعصبكم رافع ضغطكم وتحشرون انوفكم بكل صغيرة وكبيره تخص النصروهذا دليل...
A.awad
كل الضروف لازالت موجوده....الفرق إن البترول هو من غير وضعنا فلا تغـترو لأن هناك إحتمالاً للبترول أما النضوب أو يُـخترع بديل للطاقه،،، فمذا هيّـئـنا...
ناصح
موتو بغيضكم يا شيوووووووووووووووووووووووووون اخلاق والفاض تدل على مدى ثقافتكم وردائت عقليتكم اقول تعصبكم رافع ضغطكم وتحشرون انوفكم بكل صغيرة وكبيره تخص النصروهذا دليل...
د محمد ماجد بخش
حتى الكيمياء يا بدور " ملكة جمال العلوم " لكن الحقيقة أن ملكة جمال العلوم الحقيقية هي الرياضيات ما فيه مسمى ملكة جمال للسعودية...
ابوبدر
اعوذ بالله منه الخسيس .. الله لا يبلانا وربي يعين البنت على ويجعل ما حصل لها نسيا منسيا حتى تتمكن من العيش بسلام وراحة...
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