بيئة عسير تعالج اكثر من خمسة عشر الف بئر مكشوفة وتدعو ملاّك الآبار المتبقية لسرعة معالجتها

عسير (صدى):
يستعد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في ادارة المياه لإطلاق المرحلة الثانية من حملة حصر وتحصين ومعالجه أبار منطقه عسير المكشوفة والمهجورة بمنطقة عسير وتختص بالاهتمام بالجانب التوعوي والاستفادة من خطباء المساجد والمنابر, حيث تم الاجتماع مع نائب مدير الشؤون الاسلامية والأوقاف بمنطقة عسير الاستاذ ناصر القحطاني لعرض التوصيات الخاصة بالحملة على ان يتم تخصيص وقت بخطبه صلاة الجمعة على مدى صيف عسير 1442هـ لحث اصحاب المزارع والآبار على تحصين ابارهم سواء الفردية او المشتركة والاستفادة من مهلة الوزارة حفاظًا على أرواحهم وسلامة المتنزهين والزوار.
وكانت المرحلة الاولى قد انطلقت في شهر شعبان الماضي وشملت حصر وتحصين ومعالجة الابار المكشوفة ومخاطبة اصحاب تلك الابار عبر الجهات الرسمية, حيث تم معالجة اكثر من (15043) بئر في ثمان محافظات و55 مركز.
وقال المهندس عبدالله الويمني مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال امير منطقة عسير يولي هذا الموضوع اهتماما بالغاً لما تشكله هذه الابار المكشوفة من خطورة بالغة على المواطنين وقد وجه –حفظه الله- بتسهيل مهمة عمل اللجان بالفرع من قبل الجهات ذات الاختصاص ومن محافظي ورؤساء ونواب المراكز في المنطقة, مشير الى ان العمل لا يزال قائما لمواصلة حصر ومعالجة ما تبقى من ابار حيث تواصل ادارة المياه جولاتها في 7 محافظات و 32 مركز متبقية, مشيرا الى ان اللجان المختصة قد قامت بأكثر من 1835 جولة ميدانية لهذا الغرض. مشيرا الى التعاون الكبير سواءً من الجهات ذات الاختصاص او من المواطنين ملاك الابار الذي سارعوا فورا لمعالجة ابارهم وفق الاشتراطات الموضوعة, اضافة الى مسارعة البعض لردم الابار التي لم تعد صالحة, داعيا ملاك الابار التي لا زالت دون معالجة الى الاستفادة من المهلة الموضوعة من الوزارة لمعالجة آبارهم, حيث يجري العمل حاليا لإرسال رسائل نصية لأصحاب المزارع والآبار الفردية والمشتركة تدعو فيها لسرعة معالجة وتحصين تلك الابار حفاظا على الارواح وسلامة المنتزهين.