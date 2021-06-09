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بدور البراهيم: لست مريضة نفسية حتى أطلق على نفسي لقب ملكة السعودية

منذ 35 دقيقة
383
بدور البراهيم: لست مريضة نفسية حتى أطلق على نفسي لقب ملكة السعودية

أميرة خالد (صدى):
قالت الفاشينيستا، بدور البراهيم، إنها ليست مريضة نفسيًا حتى تطلق على نفسها لقب ملكة جمال السعودية، موضحة أن أصدقاءها هم من أطلقوا عليها ذلك.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات"، إنها لاحظت أن مشهورات "السوشال ميديا" مقهورات من جمالها، موضحة: "الزين يفرض نفسه.. وقسماً بالله تتعبون حتى تستطيعوا الوصول لمقاييس الجمال الموجودة في وجهي".

وأشارت إلى أفضل تعليق أعجبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو تلقيبها بملكة جمال " السوشال ميديا " .

وقالت: " من جد مرة مرة انبسطت إني أنا صنفوني ملكة جمال اللي طالعين في السوشيال ميديا " .

وتابعت: " إحنا لدينا جمال ما رأيته محفوظ في البيوت السعودية، وعلى فكرة المشاهير اللاتي يظهرن في السوشيال ميديا لسن سعوديات، هن مهجنات، ريم عبدالله وأنا سعوديات من قاع السعودية، والمشاهير المهجنات لا يدخلن معنا " .

ملكة جمال
السوشيال ميديا
بدور البراهيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13068
منذ 5 دقائق
حتى الكيمياء يا بدور

" ملكة جمال العلوم "

لكن الحقيقة أن ملكة جمال العلوم الحقيقية هي الرياضيات


ما فيه مسمى ملكة جمال للسعودية .. لا تتفلسفون

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أحدث التعليقات

ناصح
موتو بغيضكم يا شيوووووووووووووووووووووووووون اخلاق والفاض تدل على مدى ثقافتكم وردائت عقليتكم اقول تعصبكم رافع ضغطكم وتحشرون انوفكم بكل صغيرة وكبيره تخص النصروهذا دليل...
A.awad
كل الضروف لازالت موجوده....الفرق إن البترول هو من غير وضعنا فلا تغـترو لأن هناك إحتمالاً للبترول أما النضوب أو يُـخترع بديل للطاقه،،، فمذا هيّـئـنا...
ناصح
موتو بغيضكم يا شيوووووووووووووووووووووووووون اخلاق والفاض تدل على مدى ثقافتكم وردائت عقليتكم اقول تعصبكم رافع ضغطكم وتحشرون انوفكم بكل صغيرة وكبيره تخص النصروهذا دليل...
د محمد ماجد بخش
حتى الكيمياء يا بدور " ملكة جمال العلوم " لكن الحقيقة أن ملكة جمال العلوم الحقيقية هي الرياضيات ما فيه مسمى ملكة جمال للسعودية...
ابوبدر
اعوذ بالله منه الخسيس .. الله لا يبلانا وربي يعين البنت على ويجعل ما حصل لها نسيا منسيا حتى تتمكن من العيش بسلام وراحة...

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