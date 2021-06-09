بدور البراهيم: لست مريضة نفسية حتى أطلق على نفسي لقب ملكة السعودية

أميرة خالد (صدى):
قالت الفاشينيستا، بدور البراهيم، إنها ليست مريضة نفسيًا حتى تطلق على نفسها لقب ملكة جمال السعودية، موضحة أن أصدقاءها هم من أطلقوا عليها ذلك.
وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات"، إنها لاحظت أن مشهورات "السوشال ميديا" مقهورات من جمالها، موضحة: "الزين يفرض نفسه.. وقسماً بالله تتعبون حتى تستطيعوا الوصول لمقاييس الجمال الموجودة في وجهي".
وأشارت إلى أفضل تعليق أعجبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو تلقيبها بملكة جمال " السوشال ميديا " .
وقالت: " من جد مرة مرة انبسطت إني أنا صنفوني ملكة جمال اللي طالعين في السوشيال ميديا " .
وتابعت: " إحنا لدينا جمال ما رأيته محفوظ في البيوت السعودية، وعلى فكرة المشاهير اللاتي يظهرن في السوشيال ميديا لسن سعوديات، هن مهجنات، ريم عبدالله وأنا سعوديات من قاع السعودية، والمشاهير المهجنات لا يدخلن معنا " .