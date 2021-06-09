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السديس يوجه باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

منذ 14 دقيقة
1380
السديس يوجه باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

الرياض (صدى):
وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض أصلي واحتياطي وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد مع التشديد على متابعة تنفيذ التوجيه.

وأكد معاليه على إدارات شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة شؤون المسجد النبوي الالتزام بتنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

ويأتي هذا التوجيه حرصاً من معالي الرئيس العام على مكانة الصلاة والإمامة في الحرمين الشريفين.

المسجد النبوي
المسجد الحرام
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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