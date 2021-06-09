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الأحوال المدنية توضح كيفية الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم الكترونيًا

منذ 55 دقيقة
1610
الأحوال المدنية توضح كيفية الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم الكترونيًا

الرياض (صدى):
أوضحت الأحوال المدنية كيفية الاستفادة من خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم من خلال منصر "أبشر أفراد".

وتمكن هذه الخدمة الإلكترونية "المستفيد" من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

ويتم الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد" ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

- متطلبات الخدمة:

نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت".

نسخة من سجل الأسرة.

نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد".

- المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

 

وزارة الداخلية
الأحوال المدنية
منصة أبشر
سجل الأسرة
السجلات المدنية

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الملل
الله يستر من اللي جاي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اتبع الغرااب يدلك على الخرااب ..
د محمد ماجد بخش
جهاز التصادم مهمته رفع معدلات المجال المغناطيسي وتقليص فترة تجاوز التخصيب الكامل أيضا
د محمد ماجد بخش
ذكرت لكم من قبل فكرة إيران في تقليص القنابل النووية في قنبلة سميتها لكم نصف نووية

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