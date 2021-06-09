تعاقد النصر مع "فينسنت أبو بكر" يجذب انتباه الاتحاد الآسيوي

نواف السالم (صدى):
جذب تعاقد نادي النصر مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر انتباه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مما دفع الأخير لتسليط الضوء على صفقة انتقال اللاعب واستعراض تاريخه الكروي.
وذكر الاتحاد الآسيوي، في موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المهاجم الكاميروني فسخ تعاقده مع بورتو البرتغالي لينضم إلى بشكتاش في سبتمبر الماضي، بعدما لعب للفريق التركي على سبيل الإعارة موسم 2016-2017.
وأضافت أن اللاعب بدأ مسيرته مع نادي كوتون سبور قبل الانتقال لفرنسا كي يدافع عن ألوان فالنسيان خلال الفترة من 2010إلى 2013، ثم انتقل إلى نادي لوريان واستمر بها حتى 2014.
ولفتت إلى أن أبو بكر لعب 65 مباراة مع منتخب الكاميرون، سجل خلالها 23 هدفاً، كما لعب مع بشكتاش 67 مباراة نجح فيها بتسجيل 35 هدف.
ونوهت بأن إدارة النصر بدأت تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل، بضم البرازيلي تاليسكا لاعب غوانغزهو إيفرغراند الصيني.
كما إعادة الدولي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي تعاقدت معه بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، لكنها لم تتمكن من تسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ما دفعها إلى إعارته لشباب الأهلي الإماراتي.