بالفيديو.. صحفي لبناني: عناصر حزب الله تخترق عمليات التفتيش في لبنان

بيروت (صدى):
تحدث الكاتب الصحفي طوني بولس عن فضيحة اختفاء الماسح الضوئي في لبنان واختراق عناصر "حزب الله" لعمليات التفتيش.
وقال "بولس" أنها ليست صدفة اختفاء الماسح الضوئي قي ظل أن الدولة ليست لديها إمكانيات مالية لتكشف البضائع التي تدخل وتخرج من لبنان فلا يوجد عملية تفتيش للشاحنات، بحسب ما ذكره لـ "الإخبارية".
وأوضح "طوني" أن العناصر تقوم بتفتيش يدوي والعديد من هذه العناصر مختروقون من حزب الله ويتقاضون رشاوى منه من أجل تأمين وتحرير البضائع التي يريد إدخالها وإخراجها.
وأكد أنه تم تشريع دخول بضائع للبنان لحزب الله تحت اسم "مقاومة" لإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب وهذه فضيحة، مشيرًا إلى أن "حزب الله" يستغل هذا القرار لإدخال وإخراج ما يريده دون رقابة.