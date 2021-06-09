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الفطر الأسود يقتحم سوريا بعد مصر والعراق 

منذ 54 دقيقة
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الفطر الأسود يقتحم سوريا بعد مصر والعراق 

وكالات (صدى):
اقتحم عدوى الفطر الأسود سوريا، وذلك بعد أن سجلت إصابات بهذه العدوى في كل من مصر والعراق.

وأوضح مدير مستشفى المواساة الجامعي، في دمشق، عصام الأمين، أنه تم تسجيل إصابات بعدوى الفطر الأسود في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأوضح عصام الأمين أنه تم رصد 5 إصابات بالفطر الأسود في مايو الماضي، بعد أن تم تسجيل 3 إصابات أخرى في أبريل الماضي.

وحول ارتباط كورونا بالفطر الأسود، ذكر أن المصابين بالوباء يصابون بعد تعافيهم "عدوى ثانوية"، ومن بينها العدوى البكتيرية والفطر الأسود، نتيجة ضعف المناعة، والعلاج لفترات طويلة باستخدام المضادات الحيوية تهيئ الجسم لنمو الفطريات عموما، وكذلك الكورتيزون الذي يؤثر سلباً على جهاز المناعة، مما يُمكّن الجراثيم الفطرية من الجسم.

 

مصر
سوريا
العراق
إصابات
الفطر الأسود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129034
منذ 20 دقيقة
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبله شهيداً ويكون لكم شفيعاً .. آمين ..
ع. س. ع
ههههههه الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكم الله ياسفله ..

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