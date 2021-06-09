تعليم تبوك يستلم مبنى ابتدائية الرابية بتكلفة بلغت نحو سبعة ملايين ريال

عطاالله العمراني (صدى):
بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري استلمت إدارة تعليم تبوك صباح اليوم مشروع المبنى الجديد لابتدائية حي الرابية (الابتدائية ال64 بنات) بمدينة تبوك وبلغت قيمة عقد التنفيذ (ستة ملايين و تسعمئة وسبعة وستون ألفاً و مئتين وستة وأربعون ريالاً).
ويضم المبنى الجديد 12 فصلاً دراسياً ومكاتب إدارية ومعامل ومرافق تعليمية متنوعة، ووجه مدير تعليم تبوك شكره وتقديره للمساعد للخدمات المساندة بتعليم تبوك إبراهيم الجماز ومدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس طارق العنزي وفريق العمل الذي تابع مراحل التنفيذ والإنجاز والمعاينة والاستلام كما قدم شكره لشركة المقاول العربي المنفذة للمشروع على الالتزام بدقة التنفيذ وفق المواصفات الهندسية والفنية التي تضمنها عقد الإنشاء.
وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على متابعة المشروعات التعليمية الجديدة التي توفر البيئة الصحية المناسبة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات مشيراً إلى أن المبنى الجديد سيكون جاهزاً لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي المقبل، بعد اكتمال تجهيزاته المدرسية كافة بإذن الله، منوهاً في هذا الصدد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للعمل التعليمي في المنطقة وحرص واهتمام معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بإنجاز المشروعات التعليمية في ظل رعاية القيادة الحكيمة لقطاع التعليم في بلادنا.