نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به

منذ 41 دقيقة
2273
بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به

مكة المكرمة (صدى):
عبرت أسرة الشهيد "هادي بن مسفر القحطاني"، عن سعادتها بتنفيذ حُكم القتل حداً بقاتل نجلها في محافظة جدة.

ووجه "مسفر" والد الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة والجهات الأمنية التي لم تستغرق في القبض على القاتل أكثر من 30 ساعة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه سبق وأن أصيب في الحد الجنوبي، لافتا إلى أن نجله شهيد بإذن الله، مؤكدًا أن الموت في سبيل الوطن "شرف".

وأكد أن زوجته انهارت عندما سمعت بنبأ مقتل نجلهما، مضيفا أن ابنه شهيد وفي مكان طيب يفتخر به، فيما أبدى علي القحطاني، جد الشهيد، أنهم سعيدون بتنفيذ حكم القتل حدًا بقاتل نجلهم.

ووجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود.

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت اليوم حُكم القتل حداً في قاتل الشهيد "هادي القحطاني" الذي تم قتله وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بمحافظة جدة.

أقرأ أيضا

تنفيذ حد الحرابة في مقيم قتل رجل أمن غدراً وهو يصلي الفجر في جدة

مكة
جدة
مكة المكرمة
الداخلية
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
رااايق
حسناً ** وطيب ** وربما **
نبيل
الحمد لله على تطبيق الشرع
ابو محمد 😎 ✍️
وزن فوق الثقيل ..

أخر الأخبار

شجاعة امرأة ضد لص
شجاعة امرأة ضد لص
منذ 17 دقيقة 298
معلم يفاجئ طلابه بزي نسائي
معلم يفاجئ طلابه بزي نسائي
منذ 17 دقيقة 274
تعاقد النصر مع "فينسنت أبو بكر" يجذب انتباه الاتحاد الآسيوي
تعاقد النصر مع "فينسنت أبو بكر" يجذب انتباه الاتحاد الآسيوي
منذ 18 دقيقة 1464
اغرب حادث على الطريق
اغرب حادث على الطريق
منذ 19 دقيقة 300
بالفيديو.. صحفي لبناني: عناصر حزب الله تخترق عمليات التفتيش في لبنان
بالفيديو.. صحفي لبناني: عناصر حزب الله تخترق عمليات التفتيش في لبنان
منذ 22 دقيقة 1362
الفطر الأسود يقتحم سوريا بعد مصر والعراق 
الفطر الأسود يقتحم سوريا بعد مصر والعراق 
منذ 24 دقيقة 311
"آل الشيخ": المشروعات والخطط التطويرية في التعليم  تعكس مدى كفاءة المنظومة
"آل الشيخ": المشروعات والخطط التطويرية في التعليم  تعكس مدى كفاءة المنظومة
منذ 35 دقيقة 1494
بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به
بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به
منذ 41 دقيقة 2273
إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل
إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل
منذ ساعة 2752
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
منذ ساعة 570