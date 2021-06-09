نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل

منذ ساعة
2752
إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظرا للقصور في العمل.

وكلف "السديس" وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها، كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون.

 

المسجد النبوي
المسجد الحرام
رئاسة شؤون الحرمين
عبدالرحمن السديس
شؤون الأئمة والمؤذنين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
رااايق
حسناً ** وطيب ** وربما **
نبيل
الحمد لله على تطبيق الشرع
ابو محمد 😎 ✍️
وزن فوق الثقيل ..

أخر الأخبار

شجاعة امرأة ضد لص
شجاعة امرأة ضد لص
منذ 16 دقيقة 298
معلم يفاجئ طلابه بزي نسائي
معلم يفاجئ طلابه بزي نسائي
منذ 17 دقيقة 274
تعاقد النصر مع "فينسنت أبو بكر" يجذب انتباه الاتحاد الآسيوي
تعاقد النصر مع "فينسنت أبو بكر" يجذب انتباه الاتحاد الآسيوي
منذ 18 دقيقة 1464
اغرب حادث على الطريق
اغرب حادث على الطريق
منذ 19 دقيقة 300
بالفيديو.. صحفي لبناني: عناصر حزب الله تخترق عمليات التفتيش في لبنان
بالفيديو.. صحفي لبناني: عناصر حزب الله تخترق عمليات التفتيش في لبنان
منذ 22 دقيقة 1361
الفطر الأسود يقتحم سوريا بعد مصر والعراق 
الفطر الأسود يقتحم سوريا بعد مصر والعراق 
منذ 24 دقيقة 311
"آل الشيخ": المشروعات والخطط التطويرية في التعليم  تعكس مدى كفاءة المنظومة
"آل الشيخ": المشروعات والخطط التطويرية في التعليم  تعكس مدى كفاءة المنظومة
منذ 35 دقيقة 1494
بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به
بالفيديو .. أسرة الشهيد "القحطاني": القبض على القاتل تم في 30 ساعة وسعدنا بتنفيذ الحكم به
منذ 41 دقيقة 2267
إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل
إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي للقصور في العمل
منذ ساعة 2752
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
منذ ساعة 570